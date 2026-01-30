Empoli | un grande successo per il programma Adotta una poltrona per il cinema Ferruccio

Empoli celebra un grande risultato con il suo programma “Adotta una poltrona” al cinema “Ferruccio”. La campagna di raccolta fondi ha raggiunto i 200 mila euro, dimostrando l’interesse e la partecipazione della comunità. Le donazioni sono arrivate da molti cittadini che vogliono sostenere il cinema locale e migliorare le strutture. Ora, con questi fondi, si potranno fare interventi per rendere il cinema ancora più accogliente e funzionale.

Empoli, 30 gennaio 2026 – Una campagna di fundraising molto positiva, quella di “ Adotta una zolla ” e ora di “ Adotta una poltrona ”, che ha raccolto duecentomila euro di donazioni. La risposta più bella che le cittadine e i cittadini di Empoli, e non solo, stanno facendo sentire per sentirsi parte di questo grande progetto. La cerimonia di ringraziamento. Giovedì 29 gennaio 2026 nella sala consiliare del palazzo comunale di via Giuseppe del Papa, si è tenuta la prima cerimonia di ringraziamento e riconoscimento del nuovo anno con le nuove donatrici ed i nuovi donatori, accolti dal sindaco di Empoli, dall’ assessore alla Cultura e dal presidente del Comitato Amici del Teatro il Ferruccio, Alessandro Torcini. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Empoli: un grande successo per il programma “Adotta una poltrona” per il cinema “Ferruccio” Approfondimenti su Empoli Cinema Empoli, spunta un altro ordigno bellico nel cantiere del Teatro Il Ferruccio Un altro residuato bellico trovato nell’area del cantiere per il teatro ‘Il Ferruccio’ a Empoli La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Empoli Cinema Argomenti discussi: Un altro Carnevale, tutti in maschera sotto lo stesso cielo: Empoli si sta preparando alla prima sfilata; Empoli Jazz. Un viaggio tra i grandi classici; Un nuovo anno di concerti per l'Empoli Jazz Festival, venerdì il via; Illanes, Zanon, Abiuso e la Carrarese stravince il derby: 3-0 all'Empoli. Colpaccio del Südtirol che supera l’Empoli per 1 a 0 con una rete di PecorinoSuccesso esterno di grande valore per il Südtirolsul campo dell’Empoli. Prestazione solida e concreta che rafforza il cammino in chiave salvezza ... altoadige.it Un altro Carnevale a Empoli: grande festa all'inaugurazioneGiorni di attesa e di aspettative per il debutto ufficiale della seconda edizione di Un altro Carnevale, quest’anno sotto lo stesso cielo a Empoli. Nel ... gonews.it Parla Max Benfari, grande doppio ex di Carrarese Calcio 1908 e Empoli FC. Sua la storica tripletta alla Juventus il 15 marzo 1996, sua anche la doppietta che 30 anni fa ha deciso l'ultimo derby al Dei Marmi fra azzurri apuani e Empoli. https://www.brandcarrar - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.