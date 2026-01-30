Empoli-Modena sabato 31 gennaio 2026 ore 15 | 00 | formazioni quote pronostici
Sabato 31 gennaio, alle 15, si gioca una partita cruciale tra Empoli e Modena. Dopo due sconfitte consecutive, l’Empoli cerca punti per risalire la classifica e evitare di perdere ulteriore terreno. La squadra toscana, infatti, si trova già a -5 dall’ottavo posto e non può più permettersi passi falsi. Il Modena, sesto in classifica con sei punti in più, arriva con fiducia e vuole consolidare la sua posizione. La sfida si preannuncia aperta e decisiva per entrambe le formazioni.
Le due sconfitte, per 1-0 in casa contro il Südtirol, e per 3-0 contro la Carrarese allo Stadio dei Marmi, hanno fatto scivolare l’Empoli a -5 dall’ottavo posto nella classifica di Serie B per cui questa sfida contro il Modena, sesto con sei punti in più, diventa davvero molto importante. La squadra di Andrea Sottil. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
