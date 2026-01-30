Emergenza maltempo la promessa di Salvini | Nessun euro sarà tolto alla Sicilia

Matteo Salvini arriva in elicottero a Bova Marina, in Calabria, per visitare le zone colpite dalle mareggiate sulla costa jonica di Reggio. Il ministro promette che nessun euro sarà tolto alla Sicilia, rassicurando le popolazioni locali. La visita si concentra sull’emergenza maltempo che ha causato danni e disagi, ma Salvini assicura che il governo farà tutto il possibile per aiutare le zone colpite.

Le dichiarazioni del vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti che è arrivato a Bova Marina (in Calabria) in elicottero per visitare le zone più colpite nei giorni scorsi Il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, è giunto a Bova Marina (in Calabria) in elicottero per visitare le zone più colpite dalle recenti mareggiate che hanno colpito la costa jonica della provincia di Reggio. "Nessun euro sarà tolto a Sicilia e Calabria - ha detto il ministro per le Infrastrutture - accolto dal prefetto, Clara Vaccaro, dal presidente della Regione calabrese, Roberto Occhiuto, dalla senatrice della Lega, Tilde Minasi, dal questore di Reggio Calabria, Paolo Sirna, dal vicesindaco Metropolitano Carmelo Versace, dal sindaco di Bova Marina, Andrea Zirilli, e da altri amministratori locali.🔗 Leggi su Palermotoday.it

Il ciclone Harry prosegue il suo percorso, causando condizioni di maltempo diffuso nelle regioni meridionali italiane.

In risposta alle recenti condizioni meteorologiche avverse, il governo ha richiesto lo stato di emergenza per Calabria, Sicilia e Sardegna.

