Emergenza lupi summit con la Regione L' assessore | Presenza in aumento serve un salto di qualità

La Regione ha convocato un summit per discutere dell’emergenza lupi. L’assessore ha spiegato che la presenza di questi animali continua ad aumentare e che servono misure più efficaci. Negli ultimi sette anni, sono stati destinati oltre 150 mila euro nel Riminese per prevenire i danni causati dai lupi, mentre nel 2024 e nel 2025 sono previsti circa 10 mila euro per gli indennizzi. La situazione richiede interventi più decisi, dicono gli esperti e le autorità.

L'assessore regionale Mammi: "Massimo impegno per tutelare aziende, allevamenti e persone. Occorre però aggiornare quanto prima il Piano nazionale di gestione" Oltre 150 mila euro erogati negli ultimi sette anni nel Riminese, per la prevenzione dei danni causati dal lupo, circa 10 mila euro per gli indennizzi, nel 2024 e nel 2025. A fare il punto sulla presenza della specie sul territorio e sulle misure messe in campo dalla Regione per mitigarne l’impatto su attività agricole e comunità, l’assessore regionale all’Agricoltura, Alessio Mammi, oggi a Rimini nel corso di un incontro di approfondimento e confronto nella sala del consiglio del Comune, promosso in collaborazione con il sindaco e presidente della Provincia, Jamil Sadegholvaad.🔗 Leggi su Riminitoday.it

