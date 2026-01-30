Eliminazione degli stalli bianchi in via Parini | Lecco non è una città per lavoratori

Questa mattina a Lecco sono stati trasformati gli stalli bianchi di via Parini in parcheggi blu a pagamento. Ora, chi passa da questa strada del centro si trova a dover pagare per lasciare l’auto, anche nei punti che prima erano gratuiti. La decisione ha suscitato reazioni, soprattutto tra chi lavora in zona e si trovava a usare quei parcheggi senza costi. La scelta ha sollevato molte proteste, e ora molti si chiedono se questa modifica renda davvero più accessibile la città per i lavoratori.

Caterisano (FdI): "Trasformati in blu gli ultimi stalli bianchi del centro. Scelta penalizzante per i lavoratori che non possono permettersi parcheggi a pagamento per l'intera giornata. Con 5 nuovi hotel in arrivo, dove parcheggeranno centinaia di persone?" Prendo atto che questa mattina sono stati trasformati in parcheggi blu a pagamento gli stalli bianchi lungo il tratto di via Parini, tra gli ultimi rimasti nel centro città. Nelle commissioni si era discusso della trasformazione in blu degli stalli gialli, scelta che il sottoscritto non ha mai condiviso, in quanto in una zona come quella della Basilica — dove quasi tutti i parcheggi sono a sbarra e quindi non utilizzabili dai residenti — si rischiano enormi disagi per chi vi abita.

