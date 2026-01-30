Elezioni a Champdepraz | il ballottaggio si riapre dopo risultato incerto nel primo turno

A Champdepraz il secondo turno delle amministrative si riapre. Dopo il primo voto, nessuno ha ottenuto la maggioranza, e il risultato resta ancora incerto. Le urne sono state molto combattute, e ora i candidati sono pronti a sfidarsi di nuovo per conquistare la guida del paese. La tensione resta alta in attesa di conoscere il nome del nuovo sindaco.

Il comune di Champdepraz si trova nuovamente al centro dell’attenzione politica dopo che il primo turno delle elezioni amministrative ha prodotto un risultato troppo ravvicinato per poter decretare un vincitore. Il ballottaggio, inizialmente previsto tra i due candidati più votati, è ora oggetto di rivalutazione a causa di una differenza di voti inferiore a cento unità tra i due principali contendenti. La situazione è così incerta che le autorità elettorali hanno deciso di avviare un riesame formale del conteggio, con la possibilità che il risultato finale possa essere modificato. Il voto si è svolto domenica scorsa in un comune di circa tremila abitanti situato nella regione del Vallese, in Svizzera, dove le elezioni locali sono sempre seguite con attenzione per il loro impatto sulle dinamiche politiche regionali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

