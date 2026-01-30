Elena del Getto la storia vera della matta che voleva salvare gli ebrei incarnata da Micaela Ramazzotti

Nel cast, la Ramazzotti è affiancata da Valerio Aprea nel ruolo del fratello Vitale, Giulia Bevilacqua in quello di Costanza Limentani, Caterina De Angelis che è Mariella Desideri, stellina del cinema in ascesa sociale, ma anche lei di origine ebrea. E poi, ancora: Marcello Maietta (Samuele) e Giovanni Calcagno nel ruolo del federale Romolo. “Elena del Ghetto” si ispira alla storia vera di Elena Di Porto, soprannominata “la matta di piazza Giudia”, una donna realmente esistita, che ha ispirato già romanzi e spettacoli teatrali. Tutti le davano della “matta”, come spesso succedeva all'epoca, e accade anche ora, perché era una donna anticonformista, allergica alle regole sociali, emancipata e libera, tanto da scegliere, in un momento storico in cui la cosa poteva diventare una terribile onta, di lasciare il marito gran bevitore e zero lavoratore, e di crescere da sola i suoi sei figli.🔗 Leggi su Today.it

Micaela Ramazzotti racconta Elena Di Porto, una donna che negli anni ’40 si oppose a una società che ancora giudica le donne fuori dagli schemi.

Durante il rastrellamento del 16 ottobre 1943 a Roma, i medici dell'ospedale Fatebenefratelli crearono il finto Morbo K, un virus inventato per salvare le vite degli ebrei perseguitati.

