Educazione Musicale | le proposte formative del Centro Goitre per insegnanti

Il Centro Studi di Didattica Musicale Roberto Goitre lancia ogni anno nuovi corsi e seminari per insegnanti ed educatori. Le proposte sono pensate per aggiornare chi lavora in ambito scolastico e migliorare l’approccio all’insegnamento della musica. Gli incontri si svolgono in varie date e coprono diversi aspetti della didattica, offrendo strumenti pratici e idee nuove per coinvolgere gli studenti.

Il Centro Studi di Didattica Musicale Roberto Goitre propone ogni anno corsi di formazione e seminari di didattica musicale rivolti a docenti ed educatori. L'educazione musicale rappresenta un elemento fondamentale nello sviluppo globale del bambino: favorisce l'ascolto, la relazione, la creatività e la consapevolezza di sé. In questa prospettiva, il Centro Goitre, associazione accreditata dal Ministero dell'Istruzione per la formazione del personale docente, propone due importanti appuntamenti formativi rivolti a insegnanti di infanzia, primaria e secondaria di I grado, educatori e operatori musicali: un seminario dedicato alla fascia 0-6 anni e un corso di formazione intensivo sulla didattica musicale per bambini e ragazzi.

