Ecco le vere liste | sito filo-Soros scheda il social di destra

Su internet circolano liste di persone considerate scomode, accusate di aver dato notizie e commentato l’attualità. Sono giovani, ragazze e ragazzi che vengono screditati solo perché usano i social per esprimersi. La lista, definita una “proscrizione”, sembra provenire da un sito filo-Soros e colpisce chi si impegna a fare informazione alternativa. La vicenda sta facendo discutere e solleva preoccupazioni sulla libertà di espressione online.

Volti di ragazze, ragazzi. Una lista di proscrizione. La loro colpa? Dare notizie, approfondirle. Commentare l'attualità attraverso le piattaforme di Esperia Italia. Nulla di male direte voi, se non fosse che i ragazzi siano tutti di «destra» e tifano per l'Occidente. Già! Per Wired Italia (giornale online orientato a sinistra) pare essere una colpa. Anzi, uno scoop da vendere. «Se siete incappati in un post di Esperia Italia, ci sono un po' di cose che dovreste sapere» recita il titolo (allusivo) di un lungo articolo. «Dietro l'ascesa della nuova voce della destra su Instagram e TikTok c'è la mano di professionisti della comunicazione e legami che arrivano fino a uno dei più stretti collaboratori di Giorgia Meloni» è il sottotitolo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Ecco le vere liste: sito filo-Soros scheda il social di destra Approfondimenti su Esperia Italia Quel filo che unisce il nuovo Hamas, alle denunce di Asher Small fino al sempre presente Soros Un’analisi sui collegamenti tra il nuovo Hamas, le accuse di Asher Small e l’influenza di Soros. Le liste di proscrizione di Trump: il presidente Usa fa pubblicare sul sito della Casa Bianca un registro degli articoli “falsi e fuorvianti” Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Esperia Italia Argomenti discussi: Ecco le vere liste: sito filo-Soros scheda il social di destra; Ecco tutte le vere ragioni per cui la sanità pugliese non può funzionare; 10 canzoni che forse non conoscevate suonate da Sly & Robbie; Segnalare i professori di sinistra? Ecco la lista di proscrizione. Alain Milliat Italia. Lady Gaga · Die With A Smile. L’intensità del frutto della passione si apre in un sorso più morbido, dissetante, ideale in ogni momento della giornata. Un modo diverso di vivere la frutta, con la sua vera essenza. Richiedi il catalogo completo a - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.