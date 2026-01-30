È vero che la chioccia abbandona i pulcini se toccati? Da dove arriva questo mito e come comportarsi
Molti pensano che se si toccano i pulcini, la madre chioccia li abbandoni. In realtà, questa credenza è sbagliata. Gli uccelli non riconoscono i loro piccoli dall’odore e quindi non reagiscono in modo diverso se vengono maneggiati.
Il mito che la chioccia abbandoni i pulcini se toccati è falso: gli uccelli non li riconoscono dall’odore. L’abbandono può però avvenire in casi di forte stress o pericoli.🔗 Leggi su Fanpage.it
