È uno spettacolo! La protagonista de La Forza di una donna Özge Özpirinççi mostra per la prima volta le foto della figlia

Un carosello su Instagram ha riacceso l’affetto dei fan italiani per Özge Özpirinççi: tra scatti di svago e momenti lontani dal set compaiono anche due foto rarissime della figlia Mercan, ripresa mentre si arrampica su una struttura per bambini. Un dettaglio piccolo, ma prezioso, perché l’attrice che interpreta Bahar in La forza di una donna mostra di rado la sua vita privata, e in poche ore il post è stato sommerso di commenti e reazioni. Özge, 39 anni, è sposata con l’attore Burak Yamantürk: la relazione è nata nel 2014 e nel 2021 i due sono andati all’altare, diventando poi genitori di Mercan.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

