È stato il consigliere D' Ettorre a chiedere un nuovo referendum a Spoltore per la Nuova Pescara | ecco perché

Il consigliere D'Ettorre ha chiesto di organizzare un nuovo referendum a Spoltore per la Nuova Pescara. Vuole che siano i cittadini a decidere, perché questa scelta riguarda il futuro del paese e della zona. La richiesta nasce dal desiderio di coinvolgere direttamente chi vive e lavora lì, per evitare decisioni prese dall’alto senza ascoltare le opinioni di chi conosce bene il territorio. Ora si aspetta una risposta dalle autorità locali.

La parola definitiva sulla contrarietà al progetto, per il consigliere di minoranza, deve essere data a chi dovrà viverci nella grande città e che quella nuova realtà, sottolinea, non la vuole: "Ritengo fondamentale che siano i cittadini a esprimersi definitivamente su una scelta che incide profondamente sul futuro della nostra comunità e del nostro territorio". Lo scopo, precisa, è quello di far sì che quel "no" alla nascita della Nuova Pescara espresso chiaramente dalla politica con la delibera approvata in una seduta convocata appositamente per discuterla, dimostri il totale riscontro con quello che sarebbe, anzi che è per gli amministratori spoltoresi, il sentimento diffuso dei cittadini.

