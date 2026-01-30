Dybala allarme ginocchio | esami in arrivo e mercato in attesa

La Roma aspetta notizie su Paulo Dybala. Il giocatore ha avvertito dolore al ginocchio sinistro dopo la partita ad Atene. Questa mattina si è recato a Trigoria per fare gli esami, ancora non si conosce la gravità dell’infortunio. La società è in ansia, perché in vista del mercato questa incognita pesa molto.

La Roma rientra da Atene con un'incognita pesante: Paulo Dybala avverte dolore al ginocchio sinistro e nelle prossime ore si sottoporrà a esami strumentali a Trigoria per chiarire l'entità del problema. Il fastidio, comparso dopo la gara con il Milan e tornato a farsi sentire nonostante la rifinitura svolta col gruppo, mette in serio dubbio la sua disponibilità per la sfida di lunedì contro l'Udinese e potrebbe incidere anche sulle strategie di mercato del club. Dybala, dolore intermittente e attesa per gli esami. Il quadro è ancora da definire. Il dolore va e viene e alimenta il timore di un coinvolgimento meniscale o legamentoso, anche se non è esclusa l'ipotesi di un trauma distorsivo legato alla botta rimediata col Milan.

