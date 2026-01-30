Due scuole accorpate a Benevento protestano gli studenti | 1.700 alunni diventerebbe ingestibile

Gli studenti delle scuole di Benevento protestano contro il piano di accorpamento. La Regione Campania vuole unire gli istituti comprensivi Sant'Angelo a Sasso e Moscati, che insieme contano circa 1.700 studenti. I ragazzi temono che questa decisione renda difficile la gestione delle classi e peggiori la qualità dell’istruzione. La protesta è partita questa mattina davanti alle scuole, con studenti, genitori e insegnanti che chiedono di rivedere il progetto. La Regione non ha ancora annunciato se ci saranno cambiamenti o modifiche alla delibera

Una delibera della Regione Campania vuole accorpare gli istituti comprensivi Sant'Angelo a Sasso e Moscati di Benevento. Gli studenti hanno organizzato un corteo di protesta per sabato 31 gennaio.

