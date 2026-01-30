Due Palazzi si toglie la vita un altro detenuto

Un giovane detenuto si è tolto la vita ieri sera impiccandosi nel bagno della sua cella alla casa di reclusione di Padova. La scoperta è stata fatta dai carabinieri e dal personale penitenziario, che hanno cercato di intervenire, ma per lui non c’era più niente da fare. È il secondo caso in pochi giorni in questa struttura.

Dopo quello di mercoledì mattina, si tratta del secondo recluso in 36 ore che si toglie la vita nel penitenziario di Via Due Palazzi Un giovane detenuto è morto suicida ieri sera impiccandosi nel bagno della sua cella nella casa di reclusione di Padova. Dopo quello di mercoledì mattina, si tratta del secondo recluso in 36 ore che si toglie la vita nel penitenziario di Via Due Palazzi. «Se il macabro bilancio del 2025 si è chiuso con 78 detenuti (più due internati in REMS) e 4 operatori che si sono suicidati, il 2026 inizia in tragica continuità, sono infatti già 5 i ristretti che hanno deliberatamente posto fine alla loro esistenza nel mese di gennaio non ancora finito», si legge nel comunicato di UIL-PA Carceri.

