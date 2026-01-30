Due Palazzi la Cgil | Tragico epilogo di una gestione che calpesta Costituzione e lavoro rieducativo

La morte di due detenuti nel carcere di Due Palazzi alza il velo su una gestione che, secondo la Cgil, ha calpestato diritti e dignità. La Segretaria provinciale della Fp Cgil Padova, Marika Damiani, punta il dito contro responsabilità politiche e fa notare come questa serie di tragedie rifletta problemi ancora irrisolti nel sistema penitenziario.

Per la Segretaria Provinciale della Fp Cgil Padova, Marika Damiani, c'è una responsabilità quantomeno politica, rispetto al decesso dei due detenuti del Due Palazzi che si sono tolti la vita in pochi giorni. Secondo l’esponente sindacale, la recente decisione dell'Amministrazione carceraria di chiudere la sezione Alta Sicurezza, ignorando i percorsi di rieducazione già avviati, rappresenta un atto di forza che colpisce il diritto alla riabilitazione: «Questa scelta ha messo in atto una violenza morale tale da causare il suicidio di un detenuto che non ha retto alla notizia di una vera e propria deportazione verso un luogo non identificato, in un clima che ricorda i tempi bui del nostro Paese, quando le persone mettevano le proprie cose in un sacco verso l'ignoto», ha detto lasciando da parte la diplomazia.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Approfondimenti su Due Palazzi

Nella mattinata di ieri, sulla Statale 641 tra Rivanazzano Terme e Voghera, si è verificato un incidente tra un’utilitaria e un furgoncino.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Due Palazzi

Argomenti discussi: Cgil: Suicidi al Due Palazzi tragico epilogo di gestione che calpesta Costituzione e lavoro; Carcere, così il Due Palazzi è stato declassato e l'Alta sicurezza tolta. Tra droga, cellulari, inchieste. E si scalda il fronte politico; Padova, 74enne suicida in carcere. Le associazioni: Tragedia annunciata; PADOVA | EMERGENZA CARCERE. INTERROGAZIONE ALLA GIUNTA REGIONALE.

Carcere, così il Due Palazzi è stato declassato e l'Alta sicurezza tolta. Tra droga, cellulari, inchieste. E si scalda il fronte politicoPADOVA - Il viavai di droga, pizzini e telefonini, insieme alle troppe attività di associazioni e cooperative, sono le motivazioni per cui dal Due Palazzi è sparito ... ilgazzettino.it

Suicidio in carcere a Padova: due rose sulla cancellata del 'Due Palazzi'(ANSA) - PADOVA, 30 GEN - Due rose rosse sono state legate con dei nastri rossi alla cancellata del carcere di via Due Palazzi a Padova. La simbolica azione è stata fatta in mattinata dagli esponenti ... msn.com

Si è impiccato nel bagno della sua cella nella casa di reclusione di Padova. E' il secondo caso in 36 ore nella struttura penitenziaria del Due Palazzi - facebook.com facebook

Padova, 28 gennaio. Giuseppe di 72 anni si impicca nel carcere Due Palazzi di Padova. Giuseppe da anni era ristretto nella sezione di Alta Sicurezza e pare fosse disperato perché, proprio questa mattina, quella Sezione sarebbe stata chiusa e i detenuti trasf x.com