Due fiori sulla cancellata del carcere di Padova dopo il decesso di un detenuto

Un detenuto si è tolto la vita nel carcere di Padova, all’interno del carcere dei ‘Due Palazzi’. La notizia ha fatto il giro delle mura e, questa mattina, due fiori sono stati lasciati sulla cancellata come segno di lutto. La polizia sta verificando cosa sia successo, ma l’ipotesi più forte rimane quella del suicidio. Nessuno ha ancora parlato con i parenti, che sono stati avvisati dell’accaduto.

Un detenuto ha perso la vita nel carcere di Padova, all’interno dell’istituto penitenziario noto come ‘Due Palazzi’, in circostanze che hanno portato all’ipotesi di suicidio. Il decesso è avvenuto nei giorni scorsi, in un ambiente già segnato da tensioni e attenzione costante sulle condizioni di vita all’interno delle carceri italiane. L’evento ha scatenato reazioni immediate e silenziose: due rose bianche sono state posizionate con cura sulla cancellata esterna del penitenziario, accanto a un cartello con una scritta semplice, quasi poetica, che non è stata rivelata alle autorità. Il gesto, senza firma, è stato notato da alcuni passanti e ripreso da telecamere di sicurezza, diventando simbolo di un lutto collettivo che non si esprime in manifestazioni, ma in segni silenziosi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

