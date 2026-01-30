Una donna di 55 anni di Genova ha ottenuto giustizia a Torino. Dopo un intervento odontoiatrico, la sua salute orale è stata gravemente compromessa. Due dentisti sono stati condannati per aver eseguito un trattamento errato che le ha rovinato la vita quotidiana.

Una donna di 55 anni, residente a Genova, ha ottenuto giustizia a Torino dopo aver subito un intervento odontoiatrico che ha distrutto la sua salute orale e il suo benessere quotidiano. Il Tribunale ha condannato due odontoiatri, operanti in un ambulatorio privato cittadino, per lesioni gravi, truffa e esercizio abusivo della professione. L’azione legale è scattata dopo che la paziente, alla ricerca di un trattamento a costo contenuto, si era rivolta a un centro specializzato in procedure rapide. Durante una prima visita, non è stata eseguita alcuna radiografia panoramica, né sono state fornite spiegazioni dettagliate sulle procedure previste. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Due dentisti condannati a Torino per trattamento chirurgico gravemente errato

Dopo anni di sofferenze e procedure sbagliate, un paziente di Torino ha visto finalmente condannare i dentisti che gli hanno messo protesi errate e rimosso undici denti sani.

Le estraggono 11 denti sani. Condannati due dentisti, uno era stato cancellato dall’alboBrutta vicenda di malasanità che ha visto vittima una donna che attirata da un preventivo economico si era rivolta a uno studio dentistico di Torino ... cosenzachannel.it

Undici denti sani rimossi, due dentisti condannati a Torino: La mia vita è diventata un infernoIl Tribunale di Torino condanna due professionisti: risarcimento provvisorio di 14.300 euro e studio sequestrato ... giornalelavoce.it

"Mi chiesero 8.500 euro per togliere 11 denti con un unico intervento. Una ‘bonifica dentaria’ totale". Comincia così il racconto dell'orrore di una donna di 65 anni, originaria di Genova, che si era rivolta a due dentisti di Torino che aveva trovato su Facebook Tg - facebook.com facebook