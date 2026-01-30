Questa mattina a Roma la polizia ha condotto un’operazione che ha portato all’arresto di 16 persone. Gli agenti hanno smantellato reti di spaccio che usavano i social network per ordinare e consegnare droga. Durante l’operazione sono stati sequestrati circa tre chili e mezzo di sostanze stupefacenti. La polizia ha seguito le tracce dei corrieri e ha messo fine a un giro di affari illeciti molto attivo in città.

16 arresti e tre chili e mezzo di sostanze stupefacenti sequestrate: questo il risultato delle recenti operazioni antidroga condotte dalla Polizia di Stato nella Capitale. Le indagini, svolte in vari quartieri di Roma e nei comuni limitrofi, sono state rese possibili grazie a controlli mirati, appostamenti e segnalazioni dei cittadini, con il supporto dell’applicazione YouPol. Le nuove strategie dei pusher a Roma Le attività di contrasto allo spaccio hanno permesso di individuare modalità operative sempre più sofisticate da parte dei pusher. La droga veniva trasportata sia su due ruote che nascosta tra le lamiere delle auto, per poi essere consegnata in luoghi apparentemente insospettabili. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Droga ordinata sui social network e consegnata da corrieri a Roma, maxi operazione porta a 16 arresti

Approfondimenti su Roma Spaccio

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Roma Spaccio

Argomenti discussi: Droga ordinata sui social e spedita per posta: 11 arresti e 9 denunce; Ryan Marriage ceremony, atleta olimpico diventato presunto boss della droga, viene arrestato, cube l’FBI; Sparatoria a Milano, morto un ragazzo di 28 anni: indagato l'agente in borghese che l'ha colpito. Aveva una pistola a salve; Snowboarder olimpico arrestato per omicidio dopo essere fuggito in Messico.

Traffico di droga su social e pacchi, undici arrestiFinanzieri del comando provinciale di Palermo hanno arrestato undici persone nell’ambito di un’inchiesta per traffico internazionale di stupefacenti. Altri nove indagati sono stati denunciati. Durante ... corrieredellacalabria.it

La droga ordinata online e spedita via posta, 11 arrestiColpo al traffico internazionale di droga tramite pacchi postali e commercializzati su piattaforme online: 11 arresti e 150 chili di stupefacente sequestrati. In azione i finanzieri del Comando provin ... grandangoloagrigento.it

Piedimonte Matese – A scuola con la droga, bloccato studente di Alvignano - facebook.com facebook