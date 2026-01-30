Il ministro Minniti attacca duramente il Pd sulla questione di Rogoredo. Durante un intervento, ha difeso le forze dell’ordine italiane, definendole tra le migliori al mondo. Ha elencato Polizia di Stato, carabinieri e Guardia di finanza, sottolineando il loro ruolo fondamentale e il senso di orgoglio che devono rappresentare. La polemica si accende, mentre le tensioni sulla gestione della sicurezza continuano a salire.

"Noi abbiamo delle forze dell'ordine tra le migliori al mondo e ne dobbiamo essere orgogliosi. Della Polizia di stato, dei carabinieri, della Guardia di finanza. Or-go-glio-si!". Marco Minniti è una mosca bianca nel Pd e nel centrosinistra: l'ex Ministro dell'Interno, in collegamento con Paolo Del Debbio a Dritto e rovescio, su Rete 4, si schiera apertamente e senza indugi a fianco del poliziotto indagato per omicidio volontario per aver sparato a un marocchino che a Rogoredo lo aveva minacciato con una pistola che si è rivelata a salve solo in un secondo momento. "Dal quadro che abbiamo pare evidente che si sia trattato di legittima difesa. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Liberoquotidiano.it - Dritto e rovescio, Minniti inchioda il Pd su Rogoredo: parole fortissime

