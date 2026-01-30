Dragon Quest VII Reimagined | nuovi dettagli ufficiali su grafica storia e inizio avventura

Square Enix ha annunciato nuovi dettagli su Dragon Quest VII Reimagined, il remake del famoso gioco uscito nel 2000. La casa giapponese ha svelato come sarà la grafica, la storia e come inizierà l’avventura. I fan del titolo originale potranno scoprire un’avventura rivisitata con grafica aggiornata e alcune novità sulla trama. L’attesa cresce tra i giocatori italiani, che ora vogliono sapere quando potranno mettere le mani sul nuovo remake.

Square Enix ha diffuso nuove informazioni su Dragon Quest VII Reimagined, remake completo del celebre RPG pubblicato originariamente nel 2000. Il lancio globale è fissato per il 5 febbraio su PlayStation 5, Xbox Series, Switch 2, Nintendo Switch e PC tramite Steam e Microsoft Store. È già disponibile una demo che permette di provare le fasi iniziali del gioco. Il progetto punta a rinnovare profondamente l'esperienza con grafica aggiornata, sistemi rivisti e contenuti narrativi aggiuntivi, mantenendo però la struttura e l'identità dell'opera originale. Stile visivo rinnovato e resa artigianale dei personaggi.

