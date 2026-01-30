Dove vedere in tv Firenze-Milano A1 volley femminile 2026 | orario programma streaming

La partita tra Il Bisonte Firenze e la Numia Vero Volley Milano si gioca domenica 1 febbraio alle 17 al Pala BigMat. È una sfida importante per entrambe le squadre, che cercano punti per mantenere o migliorare la loro posizione in classifica. Gli appassionati possono seguire l’incontro in tv o in streaming, e si attendono molte emozioni in una giornata che promette grande spettacolo.

La 22ª giornata della Serie A1 femminile propone al Pala BigMat domenica 1 febbraio alle 17.00 una sfida di grande interesse tra Il Bisonte Firenze e la Numia Vero Volley Milano, due squadre con ambizioni differenti ma entrambe chiamate a dare continuità al proprio percorso in questa fase delicata della stagione. Firenze arriva all’appuntamento dopo il 3-0 subito a San Giovanni in Marignano, un risultato che ha rallentato la corsa delle toscane verso una salvezza anticipata ma che non ha compromesso una classifica ancora rassicurante. Con 24 punti, Il Bisonte occupa la settima posizione e ha margine sulla zona rossa, ma il calendario impone di continuare a fare punti per evitare rischi nel finale di regular season. 🔗 Leggi su Oasport.it

