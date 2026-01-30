Domenica 1 febbraio alle 17, si gioca Conegliano-Macerata, partita valida per la 22esima giornata della Serie A1 di volley femminile. La sfida si terrà al PalaVerde di Conegliano e sarà trasmessa in diretta in tv e streaming. I tifosi potranno seguire l’incontro per scoprire chi prenderà il comando nella seconda parte del campionato.

Domenica 1° febbraio (ore 17.00) si giocherà Conegliano-Macerata, incontro valido per la 22ma giornata della Serie A1 di volley femminile. Dopo aver alzato al cielo la Coppa Italia e aver affrontato le turche dello Zeren Spor Ankara in Champions League, le Campionesse d’Europa si ritufferanno in campionato con l’obiettivo di difendere il primo posto in classifica dall’attacco di Scandicci, al momento staccata di tre lunghezze quando mancano cinque turni al termine della regular season. Le marchigiane tornano in campo a due settimane di distanza dal ko casalingo contro Chieri, sono in piena lotta per accedere ai playoff ma devono stare attente anche alle spalle visto che hanno soltanto quattro punti di margine sulla zona retrocessione. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Dove vedere in tv Conegliano-Macerata, A1 volley femminile 2026: orario, programma, streaming

