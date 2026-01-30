Quando Harry Styles esce di casa, cattura subito l’attenzione. I paparazzi sono già pronti a scattare foto dei suoi abiti, dei cappotti, delle scarpe e dei capelli. Il cantante non passa inosservato e ogni suo movimento diventa argomento di discussione. Questa volta, tutti vogliono sapere dove trovare gli outfit indossati sulla copertina del suo nuovo album.

Ogni singola volta che Harry Styles mette piede fuori di casa, il mondo sembra impazzire. Che cappotto indossa? Che scarpe usa per correre? Cosa sta succedendo ai suoi capelli? Sai come funziona. È come l’erba gatta. Quindi, quando è stata svelata la copertina del nuovo album dell’artista britannico – intitolato Kiss All the Time, Dance Occasionally e scattata da Johnny Dufort – abbiamo fatto quello che facciamo sempre: abbiamo zoomato subito e abbiamo iniziato a identificare ogni singolo pezzo. A post shared by @harrystyles Partendo dall’alto. In gran parte nascosti dietro le mani, gli occhiali da sole di Styles erano di General Eyewear, l’azienda londinese di eyewear specializzata nel reperire montature antiche e vintage dal 1810 al 1995, oltre a realizzare a mano design su misura per clienti specifici. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Dove trovare tutti gli abiti indossati da Harry Styles sulla copertina del suo nuovo album

Approfondimenti su Harry Styles

L’attenzione ai dettagli si manifesta anche nei capi di abbigliamento, come dimostra l’ultima collaborazione tra l’artista Patrick Carroll e Harry Styles.

Harry Styles presenta il primo estratto del suo quarto album, intitolato “Kiss All The Time”.

Ultime notizie su Harry Styles

Nuova musica, un nuovo tour e un nuovo ruolo! Harry Styles è tornato in grande stile - facebook.com facebook

Harry Styles ha pubblicato ‘Aperture’, file di ore per sentirla in anteprima. È il pezzo che apre ‘Kiss All the Time. Disco, Occasionally’. La popstar farà 30 concerti al Madison Square Garden di New York. Il tour non passerà dall’Italia x.com