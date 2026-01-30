Due incidenti si sono verificati mercoledì tra Porto Recanati e Recanati. Nessun ferito, ma i danni sono stati notevoli. Le forze dell’ordine sono intervenute per i rilievi e per gestire il traffico. La strada è rimasta bloccata per alcune ore, causando disagi ai passanti e ai mezzi in transito.

È stata una giornata segnata da due incidenti stradali quella di mercoledì, con interventi delle forze dell’ordine tra Porto Recanati e Recanati. Il primo episodio si è verificato nel primo pomeriggio lungo via Gramsci, sulla Statale, all’altezza dei semafori di Porto Recanati. Una Opel Zafira, condotta da una donna, ha tamponato una Fiat Punto parcheggiata sul lato destro della carreggiata. Le cause dell’impatto non sono ancora state chiarite, anche se non si esclude una possibile distrazione alla guida. Nell’urto la Zafira ha poi coinvolto una terza vettura, una Dacia che si trovava in transito nella carreggiata in prossimità dell’impianto semaforico, colpita con la parte posteriore dell’auto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Doppio incidente stradale, danni e nessun ferito

Fano, giovedì 8 gennaio 2026 – Questa mattina si sono verificati due incidenti stradali nel territorio comunale.

