Doppia medaglia per l’Arezzo Karate 1979 all’Open di San Marino

L’Arezzo Karate 1979 ha iniziato bene la nuova stagione. Ai Campionati di San Marino, i fratelli Jayrson e Jayden Tecson hanno portato a casa due medaglie, dimostrando subito di essere in forma. La società aretina si presenta forte e pronta a competere su livelli internazionali.

Il merito è dei fratelli Jayrson e Jayden Tecson che hanno centrato, rispettivamente, un oro e un bronzo. I riflettori sono ora orientati su Roberto Paglicci che partirà per gli Open Masters Games di Abu Dhabi . La nuova stagione della storica società aretina ha preso il via con due ottimi risultati conseguiti dai fratelli Jayrson e Jayden Tecson che sono stati protagonisti alla manifestazione internazionale di Serravalle con le vittorie, rispettivamente, di un oro e di un bronzo. I due portacolori dell’Arezzo Karate 1979 hanno confermato la bontà del percorso di preparazione condotto dallo staff tecnico con Alessandro Balestrini, Enrico Pelo e Michele Luttini nella palestra della Galleria Sacchi, dimostrando una crescita tecnica e caratteriale che permette di ben sperare per il prosieguo del 2026.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Approfondimenti su Arezzo Karate

L'AKA – Accademia Karate Arezzo si è classificata al terzo posto durante l'Open di San Marino, una competizione internazionale alla sua diciassettesima edizione.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Arezzo Karate

Argomenti discussi: Le 10 stelle dei Giochi Olimpici Giovanili Invernali da tenere d'occhio a Milano Cortina 2026; Doppia medaglia a Parigi, a Montréalais Ilya Kharun rappresenta il curatore degli Stati Uniti; CUS Milano e San Cristoforo, bottino di 18 medaglie nelle regate di fondo a Pusiano; Pista Lunga, Inzell: 6° posto per Di Stefano sui 1.500 metri - FISG.

Doppia medaglia per l’Arezzo Karate 1979 all’Open di San MarinoIl merito è dei fratelli Jayrson e Jayden Tecson che hanno centrato, rispettivamente, un oro e un bronzo ... msn.com

Delfino, doppia medagliaDoppia medaglia per i fratelli Delfino, protagonisti a Legnano nella Seconda Prova Nazionale di Spada, che ha visto impegnate le categorie Cadetti, Giovani e Assoluti. Francesco ha vinto l’oro mentre ... ilrestodelcarlino.it

Accademia Karate Arezzo ai vertici della coppa “Città di Pisa” - facebook.com facebook

Accademia Karate Arezzo ai vertici della coppa “Città di Pisa” #AccademiaKarate #Arezzo #Karate arezzoinforma.it/accademia-kara… x.com