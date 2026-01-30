Dopo otto trimestri di calo, il settore moda italiano vede prime luci di speranza. Nel terzo trimestre del 2025, il fatturato di tessile, abbigliamento, pelle, pelletteria e calzature è finalmente risalito, segnando una svolta dopo mesi di difficoltà. Tuttavia, gli esperti avvertono che la strada per riprendersi completamente resta lunga.

Primi spiragli tra le nubi all’orizzonte nel settore moda italiana. Dopo otto trimestri consecutivi di calo, nel terzo trimestre del 2025 il fatturato dei settori “core“ (tessile, abbigliamento, pelle, pelletteria e calzature) e? finalmente tornato a crescere. A luglio si è? avuta una prima inversione di tendenza – +1,4% rispetto a luglio 2024 – che si e? irrobustita a settembre con una crescita del 5,7%. Il buon andamento del terzo trimestre ha attenuato il calo del 2,7% dei primi nove mesi. Continua invece ad essere negativo, per il terzo trimestre consecutivo (-3,7%), l’andamento del fatturato nei settori collegati, soprattutto a causa della debolezza nei mercati di gioielli (-6,7% nel Q3 e -4,1% nel complesso dei primi nove mesi del 2025) e occhialeria (-3,5% nel terzo trimestre e -2% nei nove mesi). 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Dopo otto trimestri consecutivi di calo la moda rivede la luce. Ma la strada è lunga

Approfondimenti su Moda Italia

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Moda Italia

Argomenti discussi: Texas Instruments Stock Surges 8%After chipmaker Issues Strong Q1 Guidance; Deloitte: l’Italia si conferma nel 2026 il mercato in cui i manager italiani del lusso sono più fiduciosi; Quanto vale davvero la moda italiana, fatturato da 92,9 miliardi ma è in calo; Anteprima del quarto trimestre di LPL Financial (LPLA): informazioni chiave prima della pubblicazione degli utili.

Servizi Ict, c’è aria di ripresaOvum: il peggio della recessione è passato. Dopo sei trimestri consecutivi in calo, si registra in Q3 un +2,2% congiunturale. Dopo sei trimestri consecutivi di calo i servizi Ict stanno riprendendo ... 01net.it

Caiazza: “Otto punti non bastano. Le assenze non sono un alibi” Il giorno dopo Napoli-Chelsea e l’eliminazione dalla Champions League, Salvatore Caiazza affida a Il Roma un fondo che va dritto al punto, spostando il discorso dalle emergenze al percorso c - facebook.com facebook

Veneto Banca, accordo da 34 milioni: dopo otto anni chiusa l’azione di responsabilità x.com