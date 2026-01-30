Dopo oltre un anno di assenza, la Fermana torna a giocare davanti ai propri tifosi allo stadio. I supporter organizzati della Curva Duomo riempiono di nuovo le tribune, restituendo colore e calore all’impianto. È un ritorno simbolico, che riaccende il legame tra la squadra e la città dopo mesi di distanza.

Dopo 335 giorni, la Fermana torna a giocare al proprio stadio con il tifo organizzato in tribuna. Il ritorno non è solo sportivo, ma simbolico: la Curva Duomo, che per oltre un anno ha rimesso in discussione il legame tra squadra e città, torna a riempire i settori più caldi del campo. L’occasione è la sfida casalinga contro la Jesina, in programma domenica pomeriggio, ma l’emozione va ben oltre il risultato in palio. È un ritorno al luogo che ha sempre custodito il battito del cuore della città, un simbolo di identità per chi ha vissuto le gesta della squadra in anni di crescita, di sconfitte e di vittorie che hanno reso il nome della Fermana un punto di riferimento in Eccellenza. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Dopo oltre dieci mesi, ritorno al luogo che ha sempre custodito il battito del cuore

