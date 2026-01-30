Dopo il blocco del gas russo, l’Europa si trova a dover affrontare una crisi energetica senza precedenti. I paesi europei cercano soluzioni alternative, ma ancora non riescono a liberarsi completamente dalla dipendenza da Mosca. Le imprese e le famiglie si preparano a mesi difficili, mentre i governi cercano di mettere in campo strategie per garantire approvvigionamenti affidabili.

L’Europa ha ufficialmente messo al bando le importazioni di gas russo, ma l’indipendenza energetica rimane un obiettivo lontano. Secondo un’analisi di Greenpeace, il passaggio dal gas russo a quello statunitense non rappresenta una vera svolta, bensì un cambio di dipendenza. Il blocco del gas proveniente dalla Russia, deciso dai ministri dell’Unione europea, è stato celebrato come un passo verso la sicurezza energetica. Tuttavia, l’associazione ambientalista sottolinea che l’alternativa scelta dall’UE è altrettanto problematica: il gas liquefatto degli Stati Uniti. Tra gennaio 2025 e il primo semestre del 2026, l’Unione ha registrato un aumento esponenziale delle importazioni di GNL dagli USA. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Dopo il taglio del gas russo, l’Europa affronta nuove sfide energetiche e dipendenze alternative

Approfondimenti su Europa Gas

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Europa Gas

Argomenti discussi: Minacce di morte ai funzionari dopo il taglio del platano: l'odio sui social contro l'abbattimento della pianta secolare; Molini, riapre la scuola dopo anni di lavori: festa, taglio del nastro e un investimento da quasi due milioni di euro; Taglio del nastro per la nuova palazzina di via Venezia a Legnano: Ora gli spazi diventino opportunità; Bonus aziendale troppo basso, dipendente uccide il capo dopo il taglio del premio annuale.

«Minacce di morte ai funzionari dopo il taglio del platano»: l'odio sui social contro l'abbattimento della pianta secolareCHIOGGIA (VENEZIA) - Il taglio del platano che da oltre un centinaio d'anni ombreggiava la passeggiata nei pressi della stazione ferroviaria di Chioggia ha scosso fortemente ... ilgazzettino.it

Interventi post alluvione, taglio del nastro in via MarsiglieA Casalfiumanese è stata riaperta via Marsiglie dopo i lavori di ripristino post alluvione. Breve cerimonia e taglio del nastro... A Casalfiumanese è stata riaperta via Marsiglie dopo i lavori di ... ilrestodelcarlino.it

Dal prima al dopo: il taglio prende direzione, il volume trova equilibrio, lo stile diventa intenzionale. Un Wolf Cut costruito per dare identità, non solo forma. - facebook.com facebook