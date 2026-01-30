Dopo il rinvio ad aprile decisa la cancellazione del volo per Iasi dall' aeroporto d' Abruzzo

Dopo il rinvio di aprile, le autorità hanno deciso di cancellare definitivamente il volo dall’aeroporto d’Abruzzo a Iasi. La tratta non sarà più operativa, lasciando i passeggeri senza collegamenti diretti tra le due città.

È stata decisa, dopo un primo rinvio, la cancellazione del nuovo volo dall'aeroporto d'Abruzzo a Iasi.Il collegamento bisettimanale con la città della Romania non ha ottenuto il riscontro minimo e la compagnia aerea Wizz Air ha deciso di rimuovere completamente la tratta dalle vendite. «Una scelta che, purtroppo, era prevedibile», si legge sulla pagina Facebook “Amici dell'aeroporto d'Abruzzo”, «un’occasione mancata per Pescara, una nuova rotta internazionale persa. E soprattutto la possibilità di crescere con una compagnia diversa da Ryanair». «Nel frattempo», si legge ancora, «Ia?i non sparisce dal network Wizz: verrà collegata con nuove rotte verso Malpensa e Pisa, mentre Rimini avrà un nuovo collegamento con Chi?inau (Moldavia) Anche se tutto sembra fermo, resta chiara l’importanza di continuità, visione e programmazione.🔗 Leggi su Ilpescara.it

Approfondimenti su Aeroporto Abbruzzo

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Aeroporto Abbruzzo

