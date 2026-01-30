Doomsday | quando avremo il reveal ufficiale del Dottor Doom?

I fan Marvel devono ancora aspettare dicembre per vedere Avengers: Doomsday al cinema, ma già da ora possono gustarsi quattro teaser trailer che mostrano qualche anticipazione sulla pellicola. La curiosità cresce, e sui social si moltiplicano le discussioni su cosa aspettarsi dal nuovo film.

Nonostante Avengers: Doomsday non arrivi nelle sale prima di dicembre, i fan Marvel hanno già potuto assaporare l’atmosfera del film grazie a quattro teaser trailer. Ogni video è dedicato a un singolo personaggio o a un gruppo, preparando il terreno per uno scontro epocale che deciderà il destino del multiverso. Finora abbiamo visto Steve Rogers, Thor, gli X-Men, i Wakandiani e i Fantastici Quattro, ma all’appello manca ancora una figura chiave: Doctor Doom. La Marvel ha scelto di rimandare il reveal ufficiale del villain, puntando invece sugli eroi che si uniranno contro di lui. In attesa di rivedere Robert Downey Jr. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

Dopo aver pubblicato quattro teaser settimanali, cresce l’attesa per il primo trailer ufficiale di Avengers: Doomsday.

