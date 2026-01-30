Una donna di 63 anni di Centro Valle Intelvi ha bloccato una truffa telefonica che stava per colpire. Dopo aver riconosciuto i segnali tipici delle chiamate false, ha avvisato i carabinieri, impedendo che la truffa andasse avanti. La donna aveva anche il sospetto che il marito fosse coinvolto, ma è stata lei a scoprire il tentativo di raggiro.

Una donna di 63 anni, residente a Centro Valle Intelvi, in provincia di Como, ha sventato un tentativo di truffa telefonica dopo aver riconosciuto i classici segni di allarme che accompagnano le chiamate fraudolente. L’episodio è avvenuto ieri pomeriggio, quando il telefono di casa ha squillato. All’altro capo del filo, un uomo che si è presentato come maresciallo dei carabinieri ha comunicato alla donna che il marito era coinvolto in un’azione criminale e che aveva bisogno di aiuto immediato. Il tono urgente, le richieste di trasferimento di denaro e l’invito a collaborare per “evitare conseguenze gravi” hanno subito insospettito la donna, che ha riconosciuto nella dinamica un modello già ampiamente diffuso nei recenti casi di truffa. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Donna smaschera truffa telefonica dopo sospetto sul marito, allerta carabinieri

Approfondimenti su Centro Valle Intelvi

Una donna di 63 anni di Centro Valle Intelvi ha capito subito che si trattava di una truffa.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Centro Valle Intelvi

Argomenti discussi: Finta telefonata dei carabinieri, ma la figlia è in casa: anziana smaschera la truffa e fa arrestare il 56enne; Quando il trucco del finto carabiniere finisce male: l'anziana finge di a stare al gioco ed ecco cosa succede(VIDEO); Falso incidente del figlio: anziana mesagnese smaschera la truffa con un trucco e mette in fuga i malviventi; 'Sua figlia è coinvolta in un incidente', ma la giovane è in casa e smaschera il truffatore.

Truffa del finto incidente smascherata dalla vittima: il trucco che incastraTruffa del finto incidente, furbetto scoperto e incastrato dalla vittima: «Vieni a casa, così ti do i gioielli». Poi la sorpresa: arrestatoTrappola in ... assodigitale.it

Truffa del finto carabiniere. Ma la donna lo smascheraNon si ferma l’allerta per le truffe, tentate o messe a segno, soprattutto ai danni di anziani e fragili. L’ultimo caso risale a ieri. Pronto, sono un maresciallo dei carabinieri. È l’ennesimo ... ilrestodelcarlino.it

L’astuzia della donna smaschera il truffatore e lo consegna alla polizia - facebook.com facebook