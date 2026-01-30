Donna smaschera truffa telefonica dopo sospetto sul marito allerta carabinieri

Una donna di 63 anni di Centro Valle Intelvi ha bloccato una truffa telefonica che stava per colpire. Dopo aver riconosciuto i segnali tipici delle chiamate false, ha avvisato i carabinieri, impedendo che la truffa andasse avanti. La donna aveva anche il sospetto che il marito fosse coinvolto, ma è stata lei a scoprire il tentativo di raggiro.

Una donna di 63 anni, residente a Centro Valle Intelvi, in provincia di Como, ha sventato un tentativo di truffa telefonica dopo aver riconosciuto i classici segni di allarme che accompagnano le chiamate fraudolente. L’episodio è avvenuto ieri pomeriggio, quando il telefono di casa ha squillato. All’altro capo del filo, un uomo che si è presentato come maresciallo dei carabinieri ha comunicato alla donna che il marito era coinvolto in un’azione criminale e che aveva bisogno di aiuto immediato. Il tono urgente, le richieste di trasferimento di denaro e l’invito a collaborare per “evitare conseguenze gravi” hanno subito insospettito la donna, che ha riconosciuto nella dinamica un modello già ampiamente diffuso nei recenti casi di truffa. 🔗 Leggi su Ameve.eu

