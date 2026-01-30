Donazione finale di vita | il dono di una 95enne salva due persone in attesa di trapianto

Una donna di 95 anni, residente a Roma, ha deciso di donare il suo fegato dopo la sua morte. La sua scelta ha permesso di salvare due persone in lista di attesa per un trapianto. Un gesto che ha sorpreso molti, considerando l’età avanzata. La donazione è stata fatta all’Azienda ospedaliero-universitaria Sant’Andrea, dimostrando ancora una volta quanto possa essere forte il senso di solidarietà, anche in età avanzata.

Una donna di 95 anni, residente a Roma, ha compiuto un gesto raro e straordinario: dopo essere venuta a mancare all’Azienda ospedaliero-universitaria Sant’Andrea, ha donato il proprio fegato. Il trapianto è avvenuto pochi giorni fa, portando nuova vita a un paziente in attesa da tempo presso un altro ospedale della capitale. Il donatore, la cui identità è stata mantenuta riservata per rispetto alla famiglia, ha superato i confini dell’età considerata critica per la donazione, dimostrando che il limite anagrafico non è un ostacolo assoluto alla possibilità di salvare vite. Il fegato è risultato compatibile e idoneo, grazie a un’attenta valutazione clinica condotta dai medici del centro trapianti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Un intervento straordinario si è svolto all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo, dove un padre ha donato un rene e una porzione di fegato alla figlia, contribuendo a salvarle la vita.

Una bambina di sette anni ha ricevuto un doppio trapianto di rene e fegato presso l’ospedale di Bergamo, un intervento senza precedenti in Italia da donatore vivente.

