dona 30 centimetri di capelli agli ustionati

Prima donazione di capelli nella parrucchieria Idea Due Hair Styling di Belforte del Chienti. L’altro giorno una cliente, la trentenne Ilaria Ripari, ha tagliato una treccia di circa trenta centimetri aderendo alla catena di solidarietà delle donazioni di capelli per creare parrucche da destinare ai ragazzi ustionati di Crans-Montana. La giovane, residente a Camporotondo di Fiastrone, lavora come infermiera all’ospedale di San Severino. "In realtà non conoscevo ancora questa iniziativa – spiega -, sono andata dal parrucchiere per fare un taglio diverso. E Andrea (Rilli, il titolare e presidente del direttivo territoriale di Tolentino Confartigianato Imprese Macerata-Ascoli-Fermo, ndr) mi ha parlato di questa opportunità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

In seguito all’incendio avvenuto a Crans-Montana, alcune realtà del settore beauty hanno deciso di sostenere le persone colpite, offrendo supporto anche attraverso iniziative come la raccolta di ciocche di capelli per la realizzazione di parrucche agli ustionati.

