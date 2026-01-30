Domani c’è Russi-Cava

Domani il Russi ospita il Cava Ronco in una partita che apre la quinta giornata di ritorno del campionato di Eccellenza. La sfida si gioca in anticipo rispetto al calendario ufficiale, perché il Russi ha deciso di anticipare il match casalingo. I tifosi sono già in fermento, pronti a sostenere la loro squadra in questa partita importante.

La quinta giornata di ritorno del campionato di Eccellenza è 'spalmata' su più giorni. Domani il Russi anticipa il match casalingo col Cava Ronco. Domenica si giocano le altre gare, ad esclusione di Comacchiese-Spal, posticipata a mercoledì per l'impegno degli estensi nella finale di Coppa Italia di domani a Correggio contro il Nibbiano Valtidone. Russi-Cava Ronco Forlì. Domani, alle 15, al 'Bucci', si gioca un anticipo tutto da vedere. I falchetti, decimi a quota 27 in condominio con Castenaso e Comacchiese, difendono il punto di margine sulla zona playout. I forlivesi invece, col grande ex Salomone (5 reti) in campo, puntano a consolidare il 4° posto raggiunto con 33 punti, anche se reduci da un periodo negativo (3 pareggi e 2 ko nelle ultime 5 gare, stesso ruolino del Russi).

