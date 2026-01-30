Sandro Assenti, presidente di Confesercenti Marche, ha parlato di un 2025 che non è stato un anno facile dal punto di vista economico. “Dobbiamo adattarci alle esigenze dei turisti”, ha detto, sottolineando l’importanza di una maggiore coesione tra gli operatori. La stagione si è fatta sentire, ma senza grandi numeri, e ora si lavora per migliorare la situazione.

SANDRO Assenti, presidente di Confesercenti Marche, che anno è stato il 2025 a livello economico? "Non è stato un anno d’oro. Da una parte abbiamo visto una contrazione del potere d’acquisto e quindi diversi turisti hanno preferito paesi meno costosi, come l’Albania e la Macedonia del Nord. Così non c’è stato il pienone. Mentre gli italiani sono andati di meno sulla costa, con una permanenza notevolmente ridotta, passando da oltre una settimana a giusto due-tre giorni". Stiamo assistendo a un incremento di stranieri per quanto concerne al turismo. Secondo lei, perché siamo arrivati a questo buon risultato e sotto quali aspetti si può migliorare? "La percentuale vero, è aumentata, ma rispetto alla media nazionale è ancora indietro. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - "Dobbiamo adattarci alle esigenze dei turisti. Più coesione"

Approfondimenti su Sandro Assenti

A Terricciola nasce un nuovo parcheggio di 520 metri quadrati, pensato per migliorare la fruibilità del centro storico.

La recente presentazione della scuola di Palagano, dedicata alle scienze umane e sportive, ha offerto l’opportunità di fare il punto sulla situazione degli istituti superiori gestiti dalla Provincia.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Sandro Assenti

Argomenti discussi: Çitaku: il PDK deve adattarsi alle esigenze del nuovo decennio; Champions League; Valverde, dobbiamo adattarci al gioco dell'Atalanta; Ciclone Harry sulla Calabria, l’esperto: Dobbiamo adattarci al clima che cambia.

Schlein “L’Italia non deve partecipare al Board of Peace” BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Il mondo di prima non tornerà. Dobbiamo cambiare, reagire, dobbiamo adattarci a questo mondo nuovo e la risposta dell’Europa non può che essere la difesa d - facebook.com facebook

Red Bull, Mekies: “Dobbiamo essere flessibili e adattare il programma alle difficoltà” #F1 #F1testing #RedBull #Verstappen #Hadjar #Formula1 x.com