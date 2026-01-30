Dmitriev a Miami vede uomini di Trump

Domani, a Miami, Kirill Dmitriev, l’inviato speciale del presidente russo Vladimir Putin, incontrerà alcuni membri dell’amministrazione di Donald Trump. La visita arriva in un momento di tensione tra Russia e Stati Uniti, ma ancora non si conoscono i dettagli degli incontri. La presenza di Dmitriev a Miami solleva curiosità su eventuali sviluppi nelle relazioni tra i due paesi.

22.10 L'inviato speciale del presidente russo Vladimir Putin, Kirill Dmitriev, si recherà domani a Miami per incontrare i membri dell'amministrazione del presidente statunitense Donald Trump. Lo scrive Reuters sul suo sito web citando due fonti a conoscenza della visita. In giornata, invece, Putin ha ricevuto il segretario del Consiglio supremo di sicurezza nazionale iraniano, Ali Larijani, arrivato in visita in Russia. Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Kirill Dmitriev, inviato speciale di Vladimir Putin, partirà domani per Miami.

Dopo la recente telefonata tra Vladimir Putin e Donald Trump, i sostenitori della guerra in Ucraina hanno manifestato preoccupazione e incertezza.

