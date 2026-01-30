Djokovic svela la frase sussurrata a Sinner | Per colpa sua ho dovuto cambiare numero di telefono

Novak Djokovic ha superato Jannik Sinner in cinque set, vincendo 6-4 al quinto, e si è qualificato per la sua 38ª finale Slam agli Australian Open. Dopo il match, Djokovic ha svelato una frase sussurrata a Sinner, in cui si lamentava di dover cambiare numero di telefono a causa di alcuni episodi spiacevoli. La tensione tra i due continua a tenere banco nel mondo del tennis.

Novak Djokovic ha battuto Jannik Sinner 6-4 al quinto set in semifinale agli Australian Open e si è qualificato per la 38ª finale Slam della sua straordinaria carriera. Dopo la partita Djokovic ha reso merito a Sinner.🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondimenti su Djokovic Sinner

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

DJOKOVIC SI SCUSA PER LA BREVE DURATA DEL MATCH E INCOLPA SINNER È COLPA SUA È TROPPO FORTE

Ultime notizie su Djokovic Sinner

Djokovic svela la frase sussurrata a Sinner: Per colpa sua ho dovuto cambiare numero di telefonoNovak Djokovic ha battuto Jannik Sinner 6-4 al quinto set in semifinale agli Australian Open e si è qualificato per la 38ª finale Slam della sua straordinaria ... fanpage.it

Sinner-Djokovic diretta Australian Open: segui la semifinale, tennis oggi LIVEPoteva essere, e per certi versi avrebbe dovuto essere, il giorno di uno storico derby tutto italiano, invece la beffa patita da Lorenzo Musetti, metterà ancora una volta l'uno di fronte all'altro Jan ... msn.com

Alcaraz ruba il servizio a Djokovic e svela: "Mi ha scritto che devo pagarlo, però..." - facebook.com facebook

#Alcaraz ruba il servizio a #Djokovic e svela: "Mi ha scritto che devo pagarlo, però..." x.com