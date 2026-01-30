Djokovic svela la frase sussurrata a Sinner | Per colpa sua ho dovuto cambiare numero di telefono
Novak Djokovic ha superato Jannik Sinner in cinque set, vincendo 6-4 al quinto, e si è qualificato per la sua 38ª finale Slam agli Australian Open. Dopo il match, Djokovic ha svelato una frase sussurrata a Sinner, in cui si lamentava di dover cambiare numero di telefono a causa di alcuni episodi spiacevoli. La tensione tra i due continua a tenere banco nel mondo del tennis.
Novak Djokovic ha battuto Jannik Sinner 6-4 al quinto set in semifinale agli Australian Open e si è qualificato per la 38ª finale Slam della sua straordinaria carriera. Dopo la partita Djokovic ha reso merito a Sinner.🔗 Leggi su Fanpage.it
