Djokovic | Partita surreale Jannik mi ha spinto al limite Non ho mai avuto tanto tifo in Australia

Novak Djokovic ha vinto una partita lunga e intensa contro Jannik Sinner, arrivando in finale all’Australian Open. Dopo oltre cinque set di battaglia, il serbo ha detto di aver vissuto una sfida “surreale” e di essere stato spinto al limite dal giovane italiano. “Non ho mai avuto così tanto tifo in Australia”, ha commentato Djokovic, che ha dimostrato ancora una volta di essere uno dei grandi del tennis. Ora si prepara per la finale, con un rispetto profondo per Sinner, e ricorda che solo le leggende riescono a restare in campo fino alle due di notte.

