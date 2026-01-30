Djokovic | Partita surreale Jannik mi ha spinto al limite Non ho mai avuto tanto tifo in Australia
Novak Djokovic ha vinto una partita lunga e intensa contro Jannik Sinner, arrivando in finale all’Australian Open. Dopo oltre cinque set di battaglia, il serbo ha detto di aver vissuto una sfida “surreale” e di essere stato spinto al limite dal giovane italiano. “Non ho mai avuto così tanto tifo in Australia”, ha commentato Djokovic, che ha dimostrato ancora una volta di essere uno dei grandi del tennis. Ora si prepara per la finale, con un rispetto profondo per Sinner, e ricorda che solo le leggende riescono a restare in campo fino alle due di notte.
Allarga le braccia, si inginocchia, si fa il segno della croce. Novak Djokovic, eroe eterno, batte Jannik Sinner e torna in finale Slam. Il sogno del numero 25 è ancora vivo, c’è di mezzo Carlos Alcaraz, ma questo Nole sembra capace di tutto, pervaso da un’energia simile a quella che nel 2024 lo ha portato a conquistare l’oro olimpico contro lo spagnolo: “Non riesco a trovare le parole – dice, in stato confusionale -. Mi sembra surreale giocare 4 ore finire alle 2 di notte, mi ricorda la sfida con Rafa nel 2012. Ho un incredibile rispetto per Jannik, mi ha spinto al limite. Ci sono alcune leggende che sono rimaste fino alle 2 di notte. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Approfondimenti su Djokovic Sinner
È stato trovato l’erede: Marco, 67 anni, vive a Padova. È lui il figlio mai riconosciuto del dj: «Non ho avuto nessun danno: ho vissuto bene con mia madre e non mi sono mai sentito solo»
Jannik Sinner svela un aneddoto: “Mi sono addormentato prima della partita. Contro Djokovic è sempre dura”
Jannik Sinner ha raccontato di aver rischiato di perdere la concentrazione prima di scendere in campo contro Djokovic agli Australian Open.
Ultime notizie su Djokovic Sinner
Argomenti discussi: Sinner batte Spizzirri in quattro set e vola agli ottavi degli Australian Open. Ora derby con Darderi; Sinner e Djokovic in semifinale a Melbourne: scontro tra titani in tv in chiaro.
Djokovic: Partita surreale, Jannik mi ha spinto al limite. Non ho mai avuto tanto tifo in AustraliaDopo cinque set di battaglia, il serbo conquista la finale: Ho un incredibile rispetto per Sinner, solo le leggende restano in campo fino alle 2 di notte ... msn.com
Australian Open 2026 - Novak Djokovic batte Jannik Sinner al quinto set e torna in finale a Melbourne. Domenica mattina sfiderà Alcaraz per il titoloTENNIS, AUSTRALIAN OPEN - Novak Djokovic supera Jannik Sinner al termine di una partita epica e torna in finale a Melbourne. Il serbo trionfa al termine di una ... eurosport.it
Non ci sono parole per questo campione Djokovic batte Sinner dopo una partita epica e si regala - a quasi 39 anni - la 38esima finale Slam, l'11esima a Melbourne! Applausi per Jannik che ha tenuto testa per oltre 4 ore al serbo. #AusOpen #AO2026 #Eur x.com
NOLE PAREGGIA I CONTI Torna in partita Djokovic piazzando la zampata nel quarto game: break e secondo set in tasca (6-3) Tutto da rifare per Sinner - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.