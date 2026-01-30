Djokovic | Ho detto ad Alcaraz che sono anziano e che devo andare a dormire presto

Novak Djokovic si è preso la semifinale degli Australian Open dopo una battaglia lunga cinque set contro Jannik Sinner. Alla fine, il serbo ha vinto con il punteggio di 3-6, 6-3, 4-6, 6-4, 6-4. Durante il match, Djokovic ha scherzato con Alcaraz, dicendogli che è ormai anziano e che deve andare a dormire presto. Ora si prepara per la finale, con il sogno di conquistare il nono titolo a Melbourne.

Novak Djokovic ha battuto in cinque set Jannik Sinner (3-6, 6-3, 4-6, 6-4, 6-4) nella semifinale degli Australian Open. In finale affronterà Carlos Alcaraz. Nel post-gara, Djokovic ha dichiarato: “Non riesco a parlare in questo momento. È surreale aver giocato per così tanto tempo e con un livello altissimo. Jannik ha vinto gli ultimi 5 match contro di me. L’ho ringraziato a rete per avermi concesso almeno una vittoria. Ho un grande rispetto per Jannik, ti spinge al tuo limite e oggi l’ha fatto con me, merita gli applausi. Ringrazio voi che siete rimasti fino a tarda notte a seguire la partita. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Djokovic commenta con un messaggio il nuovo servizio di Alcaraz, nato dopo un esercizio di allenamento virale con un canestrino da basket.

