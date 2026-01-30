Djokovic supera Jannik in cinque set e vola in finale a Melbourne. L’azzurro ha avuto tante chance, ma non è riuscito a sfruttarle tutte, anche con 16 palle break a favore. Alla fine, il serbo, dieci volte campione, si prende la vittoria e il pass per l’ultimo atto del torneo. Jannik ha giocato un match duro, ma non è bastato contro un Djokovic in giornata di grazia.

Le parole di Nole dopo il successo contro Sinner: «Una grande vittoria. Sono molto orgoglioso. Molto felice. E anche molto sollevato, perché è stato fisicamente molto impegnativo e massacrante. Sicuramente non mi allenerò domani. Cercherò solo di recuperare il più possibile e, se possibile, di arrivare in finale sentendomi un po' più riposato. Non ho mai smesso di credere in me stesso, ci sono molte persone che dubitano di me. Vedo che all'improvviso ci sono molti esperti che volevano farmi ritirare, o mi hanno ritirato più volte negli ultimi due anni. Sapete, voglio ringraziarli tutti, perché mi hanno dato la forza.

© Xml2.corriere.it - Djokovic fa un capolavoro, batte l'azzurro in 5 set e va in finale con Alcaraz: «Tutto surreale, Jannik mi ha portato al limite»

