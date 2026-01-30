Djokovic batte Sinner al quinto e vola in finale all' Australian Open

Djokovic ha battuto Sinner in cinque set e si prepara per la finale degli Australian Open. È la 38esima volta che il serbo raggiunge un atto conclusivo di un Major, e domenica affronterà Alcaraz. Per Sinner, invece, si ferma qui il cammino nel torneo di Melbourne.

Il serbo per la 38esima volta all'atto conclusivo di un Major, sfiderà Alcaraz. MELBOURNE (AUSTRALIA) - Jannik Sinner si ferma in semifinale agli Australian Open 2026. Il vincitore delle ultime due edizioni si arrende di fronte Novak Djokovic al quinto set, al termine di una sfida punto a punto chiusa dal serbo dopo oltre quattro ore di battaglia. 3-6 6-3 4-6 6-4 6-4, in quattro ore e nove minuti di gioco, il punteggio in favore del 38enne di Belgrado, che torna in finale in uno Slam dopo quasi due anni (da Wimbledon 2024). Dall'altra parte della rete Djokovic troverà Carlos Alcaraz. Il numero uno del mondo domenica andrà a caccia del Career Grand Slam.

