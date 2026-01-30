Djoko batte Sinner poi rivela | Ecco cosa gli ho sussurrato all’orecchio

Novak Djokovic ha battuto Jannik Sinner in una partita lunga e intensa a Melbourne. Dopo oltre quattro ore di gioco, il serbo ha vinto al quinto set 6-4 e si è assicurato un posto in finale agli Australian Open. Dopo il match, Djokovic ha rivelato cosa gli ha sussurrato all’orecchio, lasciando tutti curiosi.

Novak Djokovic conquista a Melbourne l’accesso a un’altra finale degli Australian Open, imponendosi su Jannik Sinner al termine di un incontro durissimo, durato oltre quattro ore e concluso al quinto set con il punteggio di 6-4. La sfida si è chiusa in piena notte, quasi all’una e mezza, confermando ancora una volta la particolare intensità delle sessioni serali sul centrale della Rod Laver Arena, dove le partite possono protrarsi fino a orari estremi. Per Djokovic si tratta di un risultato dal peso specifico rilevante anche per il recente storico dei confronti diretti: il serbo non superava l’azzurro da più di due anni e arrivava da cinque sconfitte consecutive contro di lui, in alcuni casi con scarti netti. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Djoko batte Sinner, poi rivela: “Ecco cosa gli ho sussurrato all’orecchio” Approfondimenti su Djokovic Sinner Iga Swiatek vorrebbe ballare di nuovo con Sinner: “Gli ho sussurrato all’orecchio per tutto il tempo” Milan, clamoroso: ecco cosa ha sussurrato Allegri a Rabiot Durante la vittoria del Milan sul Verona, Allegri ha avuto un breve scambio con Rabiot, un momento che ha attirato attenzione. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Djokovic Sinner Argomenti discussi: Australian Open: Sinner batte ancora Shelton, ora semifinale con Djokovic; Sinner-Djokovic, partita a scacchi ad alta velocità: numeri e chiavi tattiche; Australian Open, Musetti si ritira contro Djokovic. Sinner batte Shelton 3-0; Musetti in stato di grazia, batte Taylor Fritz in tre set e accede ai quarti di finale. Immenso Djokovic, batte Sinner al quinto set e vola in finale contro Alcaraz. Jannik mai vincente dopo le quattro oreSono quasi le due del mattino quando Novak Djokovic, 39 anni il prossimo maggio, squarcia Melbourne con un urlo. Ha ... ilriformista.it Djokovic svela la frase sussurrata a Sinner: Per colpa sua ho dovuto cambiare numero di telefonoNovak Djokovic ha battuto Jannik Sinner 6-4 al quinto set in semifinale agli Australian Open e si è qualificato per la 38ª finale Slam della sua straordinaria ... fanpage.it Djokovic infinito: batte in cinque set Sinner e vola in finale agli Australian Open. Il serbo ora se la vedrà con lo spagnolo n.1 del mondo Carlos Alcaraz. La notizia integrale su La Stampa - facebook.com facebook Djokovic fa la storia: batte Sinner al quinto set e vola in finale x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.