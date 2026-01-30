La cantante italiana Ditonellapiaga ha pubblicato oggi il suo nuovo singolo,

Ditonellapiaga pubblica oggi Sì lo so, il nuovo singolo disponibile su tutte le piattaforme digitali e accompagnato da un videoclip irriverente. In attesa di rivederla più pungente che mai sul palco del Teatro Ariston, Ditonellapiaga pubblica oggi venerdì 30 gennaio Sì lo so, il nuovo singolo disponibile su tutte le piattaforme digitali per BMGDischi Belli. Con un basso profondo e potente che scandisce una ritmica house, Sì lo so arriva dritta e spiazzante con un testo che gioca tra consapevolezza e autoironia. Le sue strofe lasciano il segno, ma con leggerezza scorrono in questo brano scritto dalla stessa cantautrice con Alessandro Casagni, che ne ha curato anche la produzione e a cui si aggiunge l’ add prod. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

© Spettacolo.eu - Ditonellapiaga pubblica il video del nuovo singolo Sì lo so

Approfondimenti su Ditonellapiaga Sì lo so

Il 30 gennaio, Ditonellapiaga presenta il nuovo singolo “Sì lo so”, segnando l’inizio di una nuova fase artistica.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ornella Vanoni è morta a 91 anni: il discorso alla laurea ad honorem alla Statale di Milano

Ultime notizie su Ditonellapiaga Sì lo so

Argomenti discussi: Corona pubblica un video ed attacca ancora Signorini e Mediaset: ma cosa ha detto di nuovo ?; Sanremo 2026, TonyPitony e Ditonellapiaga insieme nella serata delle cover? Lui intanto va da Fiorello; Ditonellapiaga | il 30 gennaio esce Si lo so.

Ditonellapiaga, esce venerdì 30 il nuovo singolo Sì lo soIn gara al prossimo Festival di Sanremo con Che fastidio!, Ditonellapiaga pubblica venerdì 30 gennaio il nuovo singolo Sì lo so. spettakolo.it

Ditonellapiaga a Sanremo 2026L'abbiamo conosciuta con uno scoppiettante duetto con la Rettore, ma adesso è pronta a prendersi il palco col brano Che fastidio ... sorrisi.com

Angelica Bove pubblica Tana, il suo primo album ufficiale, mentre si prepara a Sanremo 2026. Un disco intimo, suonato, raccontato traccia per traccia per capire cosa c’è davvero dentro questo debutto. Leggi l’articolo completo su Allmusicitalia.it - facebook.com facebook