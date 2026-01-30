Distrusse l’opera di Weiwei Sconto di pena al vandalo

La Corte d’appello ha deciso di ridurre la pena a Vaclav Pisvejc, il 58enne ceco che ha distrutto l’opera di Ai Weiwei durante un vernissage a Bologna. La sentenza lascia intendere che la scultura non fosse considerata un bene culturale, motivo che ha portato a uno sconto di pena per il vandalo. La vicenda ha fatto molto discutere, anche perché l’opera dell’artista cinese era stata frantumata davanti agli occhi dei visitatori.

La scultura di Ai Weiwei non era un bene culturale. È questa, verosimilmente, la valutazione della Corte d’appello che ha ridotto la pena di Vaclav Pisvejc, il 58enne ceco che il 20 settembre 2024 aveva mandato in frantumi l’opera dell’artista cinese Ai Weiwei durante il vernissage della mostra ‘Who am I?’ a Palazzo Fava. Il vandalo era stato condannato in primo grado a un anno e 4 mesi, ma i giudici d’appello hanno appunto ridotto la pena a un anno. Pisvejc fu arrestato dalla polizia per aver distrutto l’opera ‘Porcelain cube’, del valore di 280mila euro. La Corte nella sentenza (le cui motivazioni saranno depositate entro fine marzo) non ha ritenuto applicabile il reato di ’distruzione di beni culturali o paesaggistici’ (articolo 518 duodecies del codice penale), ma ha giudicato che il fatto integrasse ’solo’ il danneggiamento ’semplice’, previsto dall’articolo 635 del codice con pene inferiori. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

