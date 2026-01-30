Dispositivi straordinari di sicurezza a Giugliano e Qualiano dopo l’esplosione di due ATM

Dopo l’esplosione di due bancomat, forze dell’ordine hanno intensificato i controlli a Giugliano e Qualiano. Polizia e carabinieri pattugliano le strade e vigilano sugli sportelli bancomat, cercando di prevenire altri attacchi. I cittadini segnalano più presenza di forze dell’ordine, mentre i commercianti stanno facendo attenzione ai loro dispositivi di sicurezza. La paura resta alta, anche se le autorità assicurano che stanno lavorando per garantire la sicurezza.

Controlli interforze rafforzati nei comuni coinvolti e limitrofi per prevenire nuovi episodi analoghi. In relazione all'esplosione di due ordigni presso gli ATM di altrettanti istituti bancari, avvenuti nella notte di ieri, nei comuni di Giugliano in Campania e Qualiano, si comunica che, con ordinanza del Questore di Napoli, è stato messo in atto un corposo dispositivo di controlli interforze nei comuni interessati e in quelli limitrofi, al fine di prevenire eventuali ulteriori episodi analoghi. Oltre 100 gli uomini delle diverse forze di polizia impiegati nel controllo capillare delle aree interessate per garantire sempre maggiore sicurezza.

