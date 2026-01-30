Discesa cancellata a Crans-Montana | tre cadute paura per Lindsey Vonn e ombre olimpiche

A Crans-Montana la discesa femminile di Coppa del Mondo è stata cancellata. Solo pochi atleti sono scesi prima che le condizioni peggiorassero, portando all’interruzione della gara. Tre scivolate hanno spaventato Lindsey Vonn e lasciato un’ombra sulle Olimpiadi. La pista era troppo pericolosa e gli organizzatori hanno deciso di fermare tutto per evitare incidenti.

La gara di Coppa del Mondo femminile viene interrotta dopo soli sei pettorali per condizioni proibitive. Cadono Ortlieb, Monsen e Lindsey Vonn: giuria costretta allo stop definitivo. Cresce la preoccupazione in vista delle Olimpiadi. La discesa libera femminile di Crans-Montana, valida per la Coppa del Mondo di sci alpino 20252026, è stata definitivamente cancellata dopo l’avvio di gara. Una decisione drastica ma inevitabile, maturata dopo appena sei pettorali, a causa dell’impraticabilità del tracciato e del progressivo peggioramento delle condizioni meteo in quota. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv.🔗 Leggi su Sportface.it

La discesa libera femminile a Crans Montana è stata cancellata.

La discesa di Crans Montana è stata annullata dopo che sei atleti sono caduti in meno di un minuto.

LIVE Sci alpino, Discesa femminile Crans Montana 2026 in DIRETTA: gara cancellata dopo la caduta di Lindsey Vonn. Scampato pericolo per l’americana?CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA 11.03: Grazie per averci seguito, per oggi è tutto. Buona giornata! 11.01: Vi rimandiamo ... oasport.it

Condizioni troppo pericolose, discesa cancellata a Crans-MontanaLa discesa femminile accorciata di Crans-Montana è stata annullata dopo che tre delle prime sei atlete al via sono cadute, tra le quali Lindsey Vonn. La meteo e il tracciato sono stati valutati come t ... rsi.ch

