Discariche abusive fiumi inquinati e frane | in un anno 16 milioni di euro di multe e 54mila controlli dei carabinieri forestali

I carabinieri forestali di Milano hanno messo a segno oltre 54mila controlli nel 2025, concentrandosi su discariche abusive, inquinamento dei fiumi e frane. Durante l’anno, sono state comminate multe per circa 16 milioni di euro. La lotta contro i reati ambientali resta una priorità, e i controlli continueranno a intensificarsi per tutelare il territorio e la salute dei cittadini.

Milano, 30 gennaio 2026 – Reati e prevenzione ambientali sono stati al centro, oggi, a Milano, della presentazione dell'attività operativa dei carabinieri forestali, che nel 2025 ha visto 54.198 controlli sul territorio, con un incremento del 9% rispetto all'anno precedente. Lo ha reso noto il Comando regione carabinieri forestale della Lombardia. In particolare sono stati 1.703 gli illeciti penali accertati, con un incremento del 24%, e 2.251 gli illeciti amministrativi con un incremento dell'11%.

