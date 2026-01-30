Dirigenze accorpate Sindacati contrari e delusi

La decisione di accorpare 17 autonomie scolastiche ha scatenato proteste e delusioni. I sindacati e il mondo della scuola non sono d’accordo e criticano duramente il taglio deciso dal Commissario ad acta. La Regione Emilia-Romagna si oppone alla scelta, ma il governo ha già dato il via libera. Ora si aspettano possibili proteste e nuovi incontri per cercare di fermare questa riforma.

Delusione e contrarietà per il taglio di 17 autonomie scolastiche deciso dal Commissario ad acta, nonostante la contrarietà della Regione Emilia-Romagna e del mondo della scuola. Tatiana Giuffredi (Flc-Cgil), Ciro Fiore (Cisl Scuola), Luigi Fiorentini (Uil Scuola), Atos Bonacini (Gilda Unams) e Pasquale Ferrò (Snals Confsal) osservano che "il territorio di Reggio si ritrova così ad avere due autonomie scolastiche in meno, con la conseguenza di tagli all’organico, a fronte di un numero di studenti che nel caso delle Pertini 1 e 2 toccherà i 1.800 e di un appesantimento della complessità organizzativa che nel caso dei due Cpia riunirà sotto la stessa gestione più di trenta punti di erogazione da Luzzara a Castelnovo Monti". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

