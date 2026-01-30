Diretta gol Serie A LIVE | Lazio Genoa 2-2

La partita tra Lazio e Genoa finisce 2-2. La gara si è giocata oggi nel corso della 23esima giornata di Serie A. Entrambe le squadre cercano punti importanti, ma il risultato finale mostra come nessuna delle due sia riuscita a portare a casa la vittoria. Nel corso del match, ci sono stati momenti di tensione e occasioni pericolose, con il pubblico che ha seguito tutto in diretta. La cronaca si accende negli ultimi minuti, mentre le squadre si sfidano senza arrendersi.

Durante la partita tra Lazio e Genoa, i tifosi hanno assistito a momenti intensi e cambi di fronte continui.

